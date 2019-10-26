شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال صنعت نجومية أمينة خليل فى عيد ميلادها الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة أمينة خليل بعيد ميلادها الـ31 حيث تعتبر من أبرز نجمات جيلها، استطاعت فى فترة قصيرة إثبات موهبتها، وأن تكون نموذج الفنانة التى يرغب المشاهد فى متابعة أدوارها المختلفة وينتظر ما ستقدمه.

درست أمينة خليل التمثيل فى الجامعة الأمريكية التى تخرجت منها عام 2009، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست هناك فى مسرح "لى ستراسبرج" ومعهد السينما، وكانت المسلسلات التليفزيونية هى بوابة معرفة المشاهدين بموهبتها.

كانت رحلة أمينة خليل من خلال التمثيل أول أعمالها فى مسلسل "طرف تالت" التى لفتت انتباه الجمهور إليها، ظهرت أمينة خلال العمل بدور الصحفية التى تدافع عن مبادئها وتقع فى حب محمود عبد المغنى لتكتشف بعد ذلك أنه يسلك طرق غير مشروعة لكسب عيشه، لكنها تقرر أن تقف معه وتكون سببا فى أن يصحح أخطاءه ويسلك الطريق الصحيح.





وكان مسلسل "شربات لوز" من بطولة الفنانة يسرا نقطة تحول فى مشوارها الفنى، والتى جسدت من خلاله دور عارضة أزياء تتورط فى علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.

وبعد هذا العمل أعادت نفس التجربة مع الفنانة يسرا، وشاركت فى مسلسل "نكدب لو قلنا ما بينحبش" ولفتت انتباه الجمهور من خلاله.

وبرعت فى تقديم دور "نازلى" خلال مسلسل "جراند أوتيل"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التى تدور فى الفترة ما بين 1940 و1950، حيث جسدت دور فتاة رومانسية، تقع فى حب عمرو يوسف، الذى يعمل خادم فى أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

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وتألقت فى مسلسل "لا تطفئ الشمس" حيث كانت تجسد دور فتاة كانت تربطها علاقة حب منذ سنوات بعمرو عابد، وهناك فرق فى المستوى الاجتماعى بينهما، وهذا الأمر كان يؤثر على عمرو ويجعله يختفى أحيانا، وهذه كانت النقطة التى بمجرد أن قابلت أمينة شخصًا آخر أبدى إعجابه بها نجح فى التسلل إليها، وابتعدت تماما عن عمرو الذى تعرض لكثير من الأحداث كان من بينها وفاة والدته، لتأتى اللحظة التى توجه فيها إلى مقابلة أمينة.

شاركة الزعيم عادل إمام فى مسلسل "صاحب السعادة"، وقدمت دور ابنته التى تسكن مع أهلها ويتولى والدها مسئولة تربية أبنائها بعد طلاقها.





ولم يقف رصيد النجمة أمينة خليل عند الدراما، بل شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية، حيث بدأت بفيلم عشم عام 2013 وفى عام 2014 قدمت المهرجان، وعام 2015 شاركت فى فيلمين سكر مر وخطة بديلة، و2016 خانة اليك، وفى 2017 شاركت بثلاث أفلام شيخ جاكسون، الكنز، الخلية، و2018 البدلة مع النجم تامر حسنى والتى قدمت من خلاله لأول مرة دورا كوميديا، وحققت من خلاله نجاح كبير بإشادة النقاد والجمهور، وفى هذا العام قدمت فيلمين وهما عام "122" والجزء الثانى من فيلم "الكنز" .

وتنتظر أمينة خليل عرض فيلم "لص بغداد" التى انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها وهو بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، بيومى فؤاد، محمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى ومن إنتاج سينرجى.

كما تشارك أمينة خليل أيضا فى فيلم "صاحب المقام" مع النجمة يسرا، وتجسد فيه شخصية واحدة من أولياء الله الصالحين بجانب بطلة العمل وضمن المجموعة الرئيسية للفيلم، وتقوم بمعالجة الأشخاص خلال الأحداث.

وتتميز الفنانة أمينة خليل بالبساطة والأناقة والجمال واستطاعت جذب الجمهور لها بإطلالاتها المميزة ورشاقتها، وأصبحت من أبرز وأهم الفنانات التى يتابع الجميع إطلالتها المختلفة عبر حسابها على إنستجرام.











