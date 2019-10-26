شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكرم "نجوم الفرق الفنية" فى بيت الفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية مجموعة كبيرة من فنانى وقيادات الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الجمعة، بمقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، عقب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

وأهدى الدكتور أشرف زكى، نقيب الفنانين، درع النقابة لوفد فنانى السيرك القومى محمد النوبى، إيهاب وصفى، أحمد ياسين، إبراهيم عبد السلام، محمود التلبانى، والمهندس وائل عبد الله مدير السيرك ورئيس الوفد، الذى شارك بالمهرجان الدولى لفنون السيرك بفيتنام فى الأسبوع الماضى.

وبمناسبة مرور 60 عاما على تكوين فرقة رضا للفنون الشعبية أهدى نقيب المهن التمثيلية درع النقابة لوفد فرقة رضا ومدير عام الفرقة الدكتور محمود صلاح الدين، تكريما وتقديرا لمكانتها وما قدمته الفرقة من استعراضات حصدت بها العديد من الجوائز فى مختلف المهرجانات الدولية والمحلية طوال هذه الفترة.

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كما أهدى الدكتور أشرف زكى، درع النقابة للدكتور محمود صبرى، مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، وأعضاء الفرقة الفائزين بالمركز الخامس فى المسابقة الدولية للرقص الصولو، بدورتها الـ11 فى مدينة جروزنى عاصمة الشيشان بمشاركة 49 دولة من مختلف بلاد العالم وهما "أسماء عمر ومحمد الهادى".

واختتم الاحتفال بتكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت للفنون الشعبية والاستعراضية، حيث أهدى نقيب المهن التمثيلية درع النقابة له تقديرا لجهده الذى تجلى فى ظهور الفرق الفنية بالبيت بالمظهر المشرف، وحصولها على الجوائز والدروع سواء فى المهرجانات والفعاليات المقامة داخل مصر أو فى المحافل الدولية.