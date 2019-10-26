شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهم لقطات هانى رمزى السينمائية فى يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم السبت، الفنان هانى رمزى بعيد ميلاده الـ55، وهو فنان أتقن العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية فى السينما والمسرح والدراما، بشكل مختلف ومتميز فلمع وذاع صيته وشهرته، فى فيلم "أبو العربى وصل"، وصارت إفيهاته علامات ثابتة فى أعمال السينما المصرية بأذهان جمهور حتى الآن، بطريق كوميدى بشكل احترافية.

ويرصد ”الخليج 365” أشهر 5 لقطات للنجم الكوميدى هانى رمزى فى السينما بمناسبة ذكرى ميلاده.

فيلم غبى منه فيه:

واحد من أشهر أفلام هانى رمزى فى السينما والذى تراك بصمة كبير من خلال دور "سلطان"، شخص شديد الغباء، يفسد كل أمر يقوم به، يحب فتاة تدعى "سامية" نيللى كريم ويذهب لوالدها "سعيد طرابيك" ليطلب يدها للزواج، لكن والدها يطلب منه أن يجهز شقة وغيرها من متطلبات الزواج فى وقت قصير.

فيلم السيد أبو العربى وصل:

تدور أحداث الفيلم حول شاب بورسعيدى هانى رمزى، الذى يحب بنت بلده منة شلبى، ويتعرض لضغوط من والد حبيبته الذى يقوم بدوره الفنان وحيد سيف، وبعد ذلك يسافر اليونان بسبب خدعة قام بها عدوه تاجر القماش معاطى الذى يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله.

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فيلم ظاظا:

تدور أحداثه حول شاب من أسرة متوسطة الحال يقرر خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان من الصادم له نجاحه فى الانتخابات.

الفيلم من بطولة هانى رمزى، كمال الشناوى، زينة، أميرة فتحى، خيرية أحمد، حسن كامى، ومن تأليف طارق عبد الجليل، وإخراج على عبد الخالق.

فيلم محامى خلع:

هو من أشهر أفلام الكوميديا وقت طرحه فى السينما، والذى لعب دور فيه "محامى"، وهو من بطولة وحيد سيف، وداليا البحيرى، وعلا غانم، وحسن حسني، وإنعام سالوسة، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

فيلم عايز حقى:

من أشهر أفلام هانى رمزى حمل نوعا كوميديا سياسيا بطريقة مختلفة، وكان يشاركه البطولة هند صبرى، وإنعام سالوسة، ولطفى لبيب، وعصام كاريكا، وحجاج عبد العظيم، لعب دور شخصية "صابر" سواق تاكسى تعرض لظروف مع خطبية هند صبرى بسبب شقة.