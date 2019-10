شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات .. ريمكس جديد لأغنية Good As Hell يجمع ليزو وإريانا جراند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون فني جديد جمع النجمتين ليزو و إريانا جراند، وهو ما زاد من حماس محبي وعشاق الموسيقي والغناء لسماع العمل الذي يجمع النجمتين.

أطلقت النجمة العالمية ليزو ريميكس جديد لأغنيتها " Good As Hell " وذلك مع النجمة الشابة إريانا جراند، واستطاعت الأغنية أن تحقق سلسلة طويلة من الإشادات حول تعاون ليزووجراند معا .

و استطاعت أغنية Good As Hell " أن تحقق نسبة سماع تخطت الـ 1.2 مليون مشاهدة علي قناة ليزو بموقع " يوتيوب" .

كلمات احدي مقاطع الأغنية:

[Chorus: Lizzo]

I do my hair toss, check my nails

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

Hair toss, check my nails

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

[Verse 1: Lizzo]

Woo, child, tired of the bullshit

Go on, dust your shoulders off, keep it moving

Yes, Lord, tryna get some new shit

In there, swimwear, going-to-the-pool shit

Come now, come dry your eyes

You know you a star, you can touch the sky

I know that it's hard but you have to try

If you need advice, let me simplify

[Pre-Chorus: Lizzo]

If he don't love you anymore

Just walk your fine ass out the door

[Chorus: Lizzo]

I do my hair toss, check my nails

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

Advertisements

Hair toss, check my nails

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

(Feeling good as hell)

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

[Verse 2: Lizzo & Ariana Grande]

Woo, girl, need to kick off your shoes

Gotta take a deep breath, time to focus on you

All the big fights, long nights that you been through

I got a bottle of tequila I been saving for you (Thank god)

'Cause he better know my worth

There's so much that I deserve

But I ain't worried now, I'ma let my hair down

He been tryin' it, but not today

[Pre-Chorus: Ariana Grande, Lizzo & Both]

So girl, if he don't love you anymore

Then walk your fine ass out the door

[Chorus: Lizzo, Ariana Grande & Both]

And do your hair toss, check my nails (Ah)

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell)

Hair toss, check my nails (Mmm)

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell) (Show it off tonight)

Hair toss, check my nails (Woo)

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell) (And we gon' be alright, oh)

Hair toss, check my nails (Mmm)

Baby, how you feelin'? (Feelin' good as hell) (Mmm)