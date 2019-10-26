شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم الدالى .. مخبر وخادم ورجل شعبى أبرز أدواره فى مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاسم الدالى صاحب مسيرة فنية طويلة استمرت لأكثر من 40 عاماً، بدأت فى سبعينيات القرن الماضى حتى مشاركته الأخيرة بمسلسل "خبير"، الذى عرض عام 2013، مر برحلة علاج شرسة مع المرض، توفى على إثرها فجر اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

قاسم الدالى اشتهر بأدواره الثانوية فى الأفلام، حيث جسد شخصية المخبر ورجل الحى الشعبى داخل المقاهى فى الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى اشتهاره بتجسيد شخصية الخادم فى المسلسلات.



قاسم الدالى

ومن أبرز الأعمال قاسم الدالى السينمائية التى شارك فيها "المشبوه، النمر والأنثى، أنا، رمضان فوق البركان، القفل، حسن بيه الغلبان، أنا اللي قتلت الحنش، لحم رخيص، لهيب الانتقام، أبناء وقتله، الذل، نحب عيشة الحرية"، بينما أشهر أعماله الدرامية كانت " مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9".



قاسم الدالى

قاسم الدالى شارك فى الكثير من المسرحيات التى كان أبرزها "بنت الأيام، التوأم، سامحونى ماكنش قصدى، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا".



