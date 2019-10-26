تراند اليوم : شوفو بودي ابنها .. تعليق ساخر من نجل غادة عادل علي إدمان والده -فيديو

يبدو أن عبد الله، نجل الفنانة غادة عادل، والمخرج مجدي الهواري، ورث عن والديه الموهبة الفنية، وذلك بعد أن اتجه إلى تقديم فيديوهات ساخرة على موقع YouTube.

ومن خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، طلبت عادل، من متابعيها بن يقوموا بمشاهدة فيديو نجلها، حيث كتبت: “ارفع لفوق وشوفوا الفيديو بتاع بودي ابني”.

قدم بودي، من خلال الفيديو الذي نشره عبر قناته الرسمية التي تحمل اسم “The Boody Zone”، على موقع YouTube، مقطع تمثيلي ساخر بعنوان: “هتعمل ايه لو اكتشفت إن أبوك مدمن”، ظهر فيه بدور الأب والابن.

Advertisements

يذكر أن غادة عادل، غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها “مملكة إبليس”.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

وكانت عادل، قد أثارت مؤخرًا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرا، وبخاصة عندما ظهرت مرتدية فستان أزرق مفتوح من الصدر في العرض الخاص لفيلم “نورا تحلم”.