تراند اليوم : “نادين الراسي” تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو أظهر مشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 9 أيام.

وفي الفيديو، ظهرت “نادين”، وهي مستلقية على الطريق في إطار عمليات قطع الطرق التي تحدث في مناطق مختلفة من بلدها، كما أخذت في الصراخ المتواصل وبدأت تدعو الأشخاص للنزول إلى الشارع.

وقال عدد من المتابعين لها إنهم صدموا من تصرف الممثلة، مؤكدين أنه كان يمكنها المشاركة في الحدث من دون الاستلقاء.

يذكر أن عدداً كبيراً من فناني لبنان شاركوا في هذه التحركات من خلال النزول إلى الشارع والوقوف إلى جانب المتظاهرين.