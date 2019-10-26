تراند اليوم : أديل توصل للوزن المثالي وتبهر جمهورها في أحدث ظهور لها – صور

فاجأت المغنية البريطانية أديل جمهورها بنحافتها الشديدة وخسارة واضحة في الوزن في أحدث ظهور لها بعيد ميلاد المغني الأمريكي دريك.

وعبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، نشرت أديل صورة لها أثناء تواجدها في عيد ميلاد دريك وعلقت عليها “عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص طيب وحنون التقيت به”.

سرعان ما انتشرت صور أديل وتداولها محبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر انخفاض الوزن لديها بشكل ملحوظ مما اثار إعجابهم كثيرا.













كشفت مؤخرا مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج عن تعاون قادم بينها وبين المغنية الحائزة على 15 جائزة جرامي أديل.

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“نعم نعم” صرخت ميناج بسعادة لدى سؤالها عما اذا كانت هي وأديل تعملان على مشروع سويا أو حتى مجرد تفكير في عمل أغنية مشتركة في المستقبل القريب.

وأضافت مغنية الراب الأمريكية أن أديل شددت عليها أن تلتزم السرية التامة وألا تخبر أحدا أنهما يعملان سويا، كما كشفت أنهما صورتا الأغنية المصورة بالفعل وتقول نيكي ” إنها أغنية ملحمية.. يبدو أنني لا استطيع الاحتفاظ بهذا السر المثير”.

يشار إلى أن أديل غنت مقطع من أغنية نيكي ميناج وكاني ويست Monster خلال حفلها الغنائي بلوس أنجلوس كما غنتها أيضا في برنامج Carpool Karaoke عام 2016.

وفي أبريل الماضي أعلنت المغنية البريطانية أديل انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سايمون كونيكي بعد مرور أكثر من 7 سنوات على زواجهما.