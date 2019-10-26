تراند اليوم : يستحقها بجدارة .. تهنئة خاصة من قلب ندي الكامل لعيون الفشاوي :رفعت راسي

هنأت ندى الكامل زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم “يوم وليلة” ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

وعبر حسابها الرسمي على موقع Facebook، نشرت ندى الكامل مجموعة من الصور لأحمد الفيشاوي بعد حصوله على الجائزة وعلقت عليها “مبروك حبيبي احمد جائزه احسن ممثل عن فيلم في يوم وليله …في مهرجان الدار البيضاء كازابلانكا بالمغرب …مبروك..وتستاهلها بجداره..انا شوفت قد ايه انت بتتعب في شغلك وضميرك في شغلك ..شكرا انك رفعت راسنا”.

ويعد هذا المهرجان هو الثاني الذي شارك به الفيلم، حيث سبق وتم اختياره من قبل إدارة مهرجان “مالمو” للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المنقضية، بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والتي أقيمت في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر بالسويد.

يشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة” كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.