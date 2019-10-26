اليسا تنضم الى المظاهرات اليوم وتغني “موطني” في ساحة الشهداء

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عزمها الانضمام الى المظاهرات التي يشهدها لبنان وذلك بعد عودتها من مصر.

كلام اليسا جاء ردا على احد متابعيها الذي سألها ان كانت قد عادت الى لبنان معربا عن رغبته في رؤيتها في “الساحات” لترد قائلة: “نعم وسأنضم اليوم”.

كما كشف الصحفي زاريه باربكيان ان اليسا ستشارك في مظاهرة “ساحة الشهداء” قائلا: “اليوم سننادي موطني في ساحة الشهداء، مع اليسا الثورة”.