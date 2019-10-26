رجاء الجداوي تقبل يد الشيخ علي جمعة!

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - حرصت الفنانة المصرية رجاء الجداوى على التوجه الى الشيخ على جمعة لمصافحته ثم قامت بتقبيل يده .

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور العديد من الفنانين.