كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - حرصت الفنانة المصرية رجاء الجداوى على التوجه الى الشيخ على جمعة لمصافحته ثم قامت بتقبيل يده .
جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور العديد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تقبل يد الشيخ علي جمعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.