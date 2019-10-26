اللبنانيون يردون على إتهامات حسن نصر الله بهاشتاج “ أنا ممول الثورة ” وفيديوهات ساخرة

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - بعد التصريحات والاتهامات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله ” حسن نصر الله ” حول الثورة اللبنانية والتي شكك بها وأدعى إنها ممولة من قبل جهات تقف وراءها .

بالإضافة إلى التحذيرات التي خرج بها حسن نصر الله من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى حرب أهلية محتملة رافضا الدعوات المتصاعدة التي تطالب باستقالة الحكومة والرئيس اللبناني .

ليخرج اللبنانيين بفيديوهات ساخرة منه ودشن نشطاء الحراك اللبناني عبر موقع التغريدات ” تويتر ” هاشتاج ” أنا ممول الثورة ” ردا منهم على خطاب حسن نصر وكلامه .

مع التأكيد على عدم وقوف أية جهات خارجية وراء تحرك المواطنين .. وأن هذا الحراك الذي تشهده لبنان ما هو إلا تحرك عفوي من جانب اللبنانيين اعتراضا على الأحوال والوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد .

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كما تناول الهاشتاج مقطع فيديو لتصريحات زعيم حزب الله والتي شهدت إعترافه بأن ميزانية حزب الله وعتادها وصواريخها جاءت بتمويل من الجمهورية الإسلامية في إيران .