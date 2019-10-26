وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

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كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 02:51 مساءً - أعلن المخرج ” محمد الدسوقي ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة صديقه الفنان المصري ” قاسم الدالي ” يوم أمس الجمعة في أحد المستشفيات عن عمر يناهز ال 80 عاما بعد صراع مع المرض دام لمدة عام .
وكتب محمد الدسوقي في منشوره قائلا : ” توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. مع السلامة يا غالي ” .facebook
كما صرح الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر بأن جنازة الفنان قاسم الدالي ستشيع اليوم السبت من مسجد السيدة نفيسة والعزاء يوم غد الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين .
يذكر أن الفنان الراحل قد شارك في أعمال تلفزيونية كثيرة منها ” التوأم ” و” امرأة من زمن الحب ” و” نسيم الروح ” و” وجع البعاد ” و” جحا المصري” و ” للثروة حسابات أخرى” و” الأصدقاء ” .
ومن الأعمال السينمائية الشهيرة التي شارك فيها قاسم الدالي يأتي كلا من : ” بخيت وعديلة ” و” الفرن ” و” النمر والأنثى ” و” المشبوه ” و” رمضان فوق البركان ” .
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