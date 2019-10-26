جورج قرداحي مهاجما ريهام سعيد: تستحق الضرب بالجزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح الإعلامي اللبنانية جورج قرداحي النار على الإعلامية المصرية ريهام سعيد، خاصة بعد تصريحاتها ضد مرضى السمنة التي تسببت في إيقافها عن العمل لمدة عام.

فبسؤال قرداحي عما إذا كانت ريهام سعيد تستحق هذه العقوبة، قال: “في مصر بيقولوا شغلة حلوة: بتستحق تتضرب بالجزمة.. شو هالكلام اللي قالته هذا.. أحيانا بتكون السمنة مش اختيار بتكون نتيجة مرض”.

الإعلامي اللبناني تابع، خلال استضافته في برنامجه «في Male » على شاشة LBC الفضائية اللبنانية، تقديم الإعلامية كارلا حداد: “أي إنسان ليس له الحق في التدخل بشأن الآخر إذا كان سمين أو ضعيف.. كلامها كان مستفز وقليل الأدب ومنافي للأخلاق والآداب الاجتماعية”.

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يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وقد تم تحويل ريهام سعيد، للتحقيقات بعد وقفها عن العمل على خلفية تصريحاتها، الأمر الذي دعاها لإعلان اعتزالها العمل بالإعلام والفن.