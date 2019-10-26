متصلة تهاجم دعاء صلاح وتتهمها بخراب البيوت على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية دعاء صلاح لموقع محرج بعدما هاجمتها إحدى المتصلات ببرنامجها “أنتي الأقوى” على قناة “المحور”.

المتصلة، والتي تدعى “رنا” هاجمت دعاء وكذلك الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن نوعية برنامجيهما تتسبب في خراب البيوت، وتشجع المرأة على الطلاق، وأنها كانت ستطلق بسبب هذه البرامج.

الإعلامية المصرية ردت على كلام المتصلة، بقولها: “إحنا بننزل من بيوتنا علشان نقدم رسالة، ولو مش هتفيدك هتفيد غيرك، ربنا خلق لنا عقل علشان نميز ما ينفع لنا وما ينفع لغيرنا”.

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وأضافت: “عندما تشتكي امرأة من إهانة زوجها لها وخيانته لها وتطلب نصيحتي بنصحها أن تأخذ موقف لأن حقها أنها تعيش حياة كريمة، لو انتي زوجك معاملته طيبة معك ويحترمك ويصونك فالكلام ليس موجه لك”.

دعاء حرصت أيضا على الدفاع عن زميلتها الإعلامية رضوى الشربيني، بقولها: “أنها تقدم محتوى عن المرأة في العلاقات العاطفية، وأنها تساعد على حل المشاكل وليس الطلاق وخراب البيوت كما ادعت المتصلة”.