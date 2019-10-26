سالي عبدالسلام تحتفل بعيد ميلادها بتورتة ماري منيب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام بعيد ميلادها مع أسرتها وعدد من أصدقائها المقربين.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بصورة ومقطع فيديو من أجواء الحفل، والتي ظهرت فيها وهي تغني أغاني عيد الميلاد مع حضور الحفل في أجواء من البهجة والألفة.

ولفتت تورتة الحفل الأنظار، حيث حملت دمية لسالي لكنها بدت أقرب في الشبه للفنانة الراحلة ماري منيب، وهو ما دفع شقيق الإعلامية للسخرية منها بقوله: “أنتوا ليه حاطين ماري منيب على التورتة”.

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سالي علقت على سخرية شقيقها بقولها: “ذات مومنت لما اخوك يبوظلك عيد ميلادك ويقولك “هى ليه حاطة مارى منيب على التورتة”.. البنت اللى على التورتة دى المفروض انا! لما عيلتك تعمل فيك كدة ! وأخوك يقولك حاطين مارى منيب على التورتة و يبوظلك عيدميلادك!!”.

وأضافت مازحة: “انا مش زعلانة من ده...انا زعلانة ان هما شايفنى كدة واولهم اللى عملت التورتة.. بيقولها انتى بتسفى على سالى؟؟!.. يا رب عيد ميلاد واحد يمشى سليم طيب مش كدة”.

ومن ناحية أخرى وجهت سالي الشكر لكل من أرسل لها تهنئة بعيد ميلادها بقولها: “أنا السنة دى مسيبتش الموبايل دقيقة! وبحب ارد على واحد واحد مكالمات و مسجات و منشنات وكل الحاجات.. والله العظيم كتير عليا! اللهم حبب فينا خلقك يا رب و ديمها نعمة..بحبكم! يا رزقى”.