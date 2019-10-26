سلمى رشيد في نزهة مع مولودها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من مرور أيام فقط على وضعها لمولودها الأول، قررت الفنانة المغربية سلمى رشيد أن ترافقه في نزهة بين أحضان الطبيعة.

نجمة Arab Idol نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تتنزه مع مولودها الجديد «ينيس»، معلقة عليه: «احلى طلعة مع الحب.. ولدي ينيس»، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامح وجه مولودها.

يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

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على جانب آخر، خاضت سلمى رشيد لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.

وعلى مستوى الساحة الغنائية، احتفلت سلمى مؤخراً بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.