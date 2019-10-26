انفصال النجمة التركية فرح زينب عبدالله عن حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت النجمة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ«إيلين» عن حبيبها الفنان أحمد رفعت شونجار بعد علاقة عاطفية استمرت حوالي عامين.

وفي الوقت الذي لم يكشف أي من النجمين سبب خلافاتهما، اختار الثنائي الحفاظ على علاقة الصداقة التي جمعتهما في البداية، حيث كان آخر ظهور لهما معاً، خلال احتفال الفنانة التركية بعيد ميلادها في منزلها بسهرة خاصة جمعتهما أغسطس الماضي.

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يُذكر أن فرح وقعت في غرام أحمد رفعت بعد أشهر على انفصالها عن الفنان التركي جانار جيندوروك، الذي تسلل حبه لقلبها خلال تصويرهما مسلسل «السلطانة كوسيم».

من ناحية أخرى، كان فيلم «شامبيون» أو «البطل»، آخر ما طُرح لفرح على مستوى السينما، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش، في الوقت الذي كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.

فرح كونت قاعدة جماهيرية عريضة في تركيا والعالم العربي بعد تألقها في مسلسل «على مر الزمان» أمام النجم التركي أركان بتككيا وأراس بولوت إينملي، ويلما إيليس، أيجا بنجول، وغيرهم.