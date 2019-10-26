ابنة أصالة تبكي خلال غناء والدتها على المسرح وتوجه لها رسالة مؤثرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت شام الذهبي الابنة الكبرى للنجمة السورية أصالة عن فخرها بوالدتها وشدة تأثرها بغناء والدتها على المسرح، وذلك خلال احياء الفنانة لحفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية.

شام نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تشاهد حفل والدتها المذاع عبر شاشة mbc على الهواء، وبدت متأثرة إلى حد عدم قدرتها على حبس دموعها، ووجهت لها رسالة مؤثرة، حيث قالت: «أنا بعشق أمي أكتر من أي حاجة في حياتي، أمي هي كل حاجة في حياتي، ولما ببقى واقفة بتفرج عليها ببقى حاسة بمشاعر كتيرة أوي أوي، بس أهم شعور بحسه هو الفخر، بحبك أوي يا صولا، هي ايللي جابتني عالحياة، وهي حياتي، بسببها أنا بعمل كل حاجة في حياتي عشان تبقى فخورة بيا زي ما أنا فخورة بيها، بحبك يا أمي».

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يُذكر أن أصالة احتفلت مؤخراً بطرح ألبومها الجديد «في قربك»، ويضم 12 أغنية، كما اطلقت ديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.

من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.