ألتون جون يهاجم مادونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طرح النجم والمطرب البريطاني الشهير ألتون جون، كتابه الجديد الذي يحمل اسم “Me” خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ إصداره والكتاب يثير الجدل بشكل كبير، وسط ما يتناوله من تصريحات لاذعة لإلتون عن العديد من المشاهير، ويكشف عن الملفات القديمة.

ومن بين التفاصيل المثيرة التي كشف عنها مؤخرًا، انتقاد إلتون البالغ من العمر 72 عامًا لنجمة البوب الشهيرة مادونا البالغة من العمر 62 عامًا، واصفًا إياها بالـ “بغيضة” والـ “فظة” بسبب تعليقاتها السلبية سابقًا في حق ليدي جاجا.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، هاجم إلتون نجمة البوب مؤخرًا بسبب انتقادها للنجمة ليدي جاجا في عام 2012، ووصفها أغنية “Born This Way” التي أصدرتها ليدي جاجا بالـ “اختزالية ومقللة”، وذلك لأنها بدت مشابهة لأغنيتها “Express Yourself”.

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وقال إلتون جون في كتابه: لطالما سخرت من مادونا لعدم غنائها على المسرح حقًا والاكتفاء بتحريك شفتيها، ولكن مشكلتي معها بدأت بالفعل عندما هاجمت جاجا في برنامج أمريكي.

وتابع ألتون جون: قالت إنها تعتقد أن أغنية ليدي جاجا بدت مشابهة بالتأكيد لأغنيتها ووصفتها بالمقللة، وأنا لم أستطع تقبل الأمر، فبدلًا من أن تعتبر الأمر مجاملة، هاجمت جاجا على الرغم من ادعائها أنها مناصرة للنساء.

وأشار النجم العالمي: كان الموقف خاطئًا تمامًا، إذ لا يهاجم فنان كبير فنانًا شابًا ويقلل من شأنه في بداية حياته المهنية.

والجدير بالذكر أن الأجواء متوترة بين إلتون ومادونا، حيث سبق وقال عنها في مقابلة في 2012 عند انتقادها لجاجا: “إنها كابوس، فقد عفا الزمان على مهنتها”، وجاء انتقاد إلتون لمادونا في جزء من المقابلة كان من المقرر ألا تذاع.