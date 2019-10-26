جوزيف عطية يتعرض لأزمة صحية وينقل للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

الفنان اللبناني نشر صورة له على سرير المرض بالمستشفى، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وطمأن الجمهور على صحته بتأكيده أنه يستعد للخروج من المستشفي قريبا.

جوزيف كتب: “شكرا لاطمئنانكم أنا بخير.. دخلت المستشفى من يومين وأغادر اليوم مساء”، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل عن طبيعة مرضه، وقد دعا له جمهوره بالشفاء العاجل.

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يذكر أن الفنان اللبناني جوزيف عطية كان قد شارك في مساعدة المتضررين من حرائق لبنان بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد مؤخرا.

الفنان اللبناني ظهر في مقطع فيديو نشرته النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، يحمل زجاجات المياة بنفسه ضمن مساعدات قدمتها جمعية دفا للمتضررين من الحرائق، وكتبت النائبة معلقة على الفيديو: «لا يوجد كلمات تكفي لشكرك، إنسانيون نجوم من وطني».

من ناحية أخرى، فاجأ جوزيف عطية محبيه بطرح نسخة جديدة من أغنيته الشهيرة «لا تروحي» بتوزيع مختلف عبر تطبيق «أنغامي»، في الوقت الذي يجهز فيه لطرح أغنية خليجية لأول مرة.