انتحار الفنان التونسي الشاب سمير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني التونسي، بعد أن أقدم الفنان الشعبي التونسي الشاب سمير على الانتحار في منزله بمحافظة المهدية التونسية.

الفنان التونسي انتحر من خلال تجرع مادة كيماوية لإبادة الحشرات، وذلك بسبب معاناته من أزمات عائلية وخلافات زوجية حادة، سببته له انهياراً عصبياً.

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وقد تم نقل الشاب سمير إلى المستشفى على الفور في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه وافته المنية سريعاً، وقد تم نقل الجثة إلى قسم التشريع لمعرفة سبب الوفاة.

وجاء في تحقيقات الشرطة أن الفنان التونسي دخل في مشاجرة حادة مع زوجته أدت إلى خلافات كثيرة مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة انتهت بانهيار عصبي دفعه للانتحار.

يذكر أن الفنان التونسي الراحل الشاب سمير كان يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة “سميت بنتي على مرا نهواها” خلال الايام القادمة.