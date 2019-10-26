فن ومشاهير

وفاة الفنان قاسم الدالي بعد صراع مع المرض

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى مساء الجمعة ٢٥ أكتوبر الفنان المصري قاسم الدالي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ80 عاما.

الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان الراحل توفى في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض دام لمدة عام.

وأضافت: “سيتم تشييع جثمان الفقيد، من مسجد السيدة نفسية، بينما سيقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم”.

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يذكر أن الفنان قاسم الدالي، ولد في21 فبراير عام 1939، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل: “مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9 “.

ومن أشهر أعماله التلفزيونية: “بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا”، بينما كانت آخر أعماله مسلسل “خبير” عام 2013.

 

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