هارفي واينستين يتعرض لموقف محرج داخل حانة

قصد منتج الأفلام الأمريكي هارفي واينستين المتّهم بانتهاكات جنسية حانة بمانهاتن في نيويورك، لكن حضوره لم يمرّ عابراً، إذ وجّهت إليه نساء إهانات عدة قبل طردهنّ من المكان.

ووفق تسجيلات وشهادات يتم تداولها منذ الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، حضر واينستين مساء الأربعاء عرضاً فكاهياً في إحدى حانات مانهاتن.

وقالت الممثلة الفكاهية كيلي باشمان التي كانت تحيي هذا العرض: "أنا ممثلة فكاهية، ومن واجبنا كشف المستور"، في تسجيل سرعان ما لقي انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصرّحت بأنّها لم تكن تعلم أن عليها الاحتياط من الانتهاكات الجنسية الليلة، في إشارة إلى وجود واينستين، مقرّة بأنها تعرّضت للاغتصاب هي أيضاً قبل أن توجّه شتيمة إلى كلّ المغتصبين.

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وندّد بعض المتفرّجين بأدائها هذا، في حين صفّق لها آخرون، وفق ما أظهر التسجيل.

وأخبرت امرأتان لاحقاً أنهما تهجّمتا شخصياً على هارفي واينستين، وروت زوي ستاكلس عبر صفحتها في "فيسبوك" مجريات تلك الأمسية التي وصفتها بـ"السريالية"، ونشرت تسجيلاً يظهرها تندد بوجود واينستين.

وصرخت زوي قرب طاولة المنتج الهوليوودي قائلة: "ألن يتجرأ أحد على التفوّه بكلمة؟ أنا على مسافة متر واحد عن مغتصب ولا يقول أحد كلمة"، قبل أن يخرجها طاقم العمل من الحانة.

وكشفت أمبر رولو من جهتها عبر "تويتر" أنها وصفت واينستين بـ"الوحش" قبل طردها من الحانة.

ونشرت حانة "داونتاون" حيث وقعت الحادثة، بياناً على صفحتها عبر "فيسبوك" تحمّل فيه القائمين على هذه الأمسية مسؤولية ما جرى، مشيرة إلى أنهم "أعدوا قائمة خاصة بالمدعوين".

وقال أحد الناطقين باسم هارفي واينستين الخاضع لمراقبة قضائية بانتظار انطلاق محاكمته في 6 يناير/كانون الثاني، إنّ هذه الحادثة "فظّة وهي تشكّل مثالاً على طريقة انتهاك حقوق المتّهم"، وفق ما جاء في بيان أوردته "هوليوود ريبورتر".