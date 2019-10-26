"يارا" يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان "الدار البيضاء"

اختتمت، الجمعة، فعاليات الدورة الـ2 من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من السينمائيين العرب والمغاربة.





وشهد حفل الختام تكريم المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، والمخرج السوداني سعيد حامد، تقديراً لمسيرتهما السينمائية الطويلة.

وألقت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، كلمة قصيرة وجهت خلالها الشكر إلى جميع الضيوف من السينمائيين العرب، مؤكدة أن المهرجان نجح بوجودهم وبإبداعهم.





ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزة أفضل ممثل للفنان المصري أحمد الفيشاوي عن دوره في فيلم "يوم وليلة"، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة المغربية فاطمة الزهراء بن ناصر عن دورها في فيلم "لعزيزة".

وفاز بجائزة أفضل سيناريو عمرو جمال ومازن رفعت عن الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة"، وحصدت جائزة أفضل إخراج التونسية نجوى سلامة عن فيلم "سامحني"، وتسلم زوجها المخرج رضا سلامة الجائزة، حيث توفيت المخرجة قبل الانتهاء من مونتاج الفيلم.





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أما جائزة لجنة التحكيم فذهبت إلى الفيلم المغربي "جمال عفينة" للمخرج ياسين ماركو ماروكو، وفاز الفيلم العراقي اللبناني "يارا" للمخرج عباس فاضل بجائزة أفضل فيلم.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة برئاسة المخرج السوداني سعيد حامد، وعضوية الممثلة المغربية جليلة التلمسي، والإعلامي السوري حسام الدين نصر، عن الفائزين بجوائز المسابقة، حيث منحت اللجنة تنويها للفيلم المغربي "طيف الزمكان" إخراج كريم تاجوت.





وفاز بجائزة أفضل إخراج رامي علوي من الجزائر عن فيلم "بروميي كري"، فيما حصد جائزة أفضل سيناريو رامي كوسا من سوريا عن فيلم "الحبل السري"، وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى الفيلم السوري "جوري" للمخرج يزن نجدت أنزور.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، وعضوية الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، والممثلة التونسية سهير بن عمارة، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي، عن الجوائز.





وقدمت اللجنة تنويهاً خاصاً للممثل التونسي رياض حمدي عن دوره في فيلم "سامحني"، وتنويهاً للممثل المغربي عزيز داداس عن دوره في فيلم "جمال عفينة"، وتنويهاً آخر للممثلة المصرية حنان مطاوع عن دورها في فيلم "يوم وليلة".

كما منحت تنويهاً للفيلم الكويتي "إن بارادوكس" للمخرج حمد الصراف، وكذلك شهادة تقدير للممثل السعودي خالد صقر عن دوره في فيلم "المسافة صفر".



