كارمن سليمان حامل بطفلها الثاني؟

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها تجمعها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، معبرة من خلالها عن حبها الكبير له.

وعلقت كارمن على الصورة قائلة: “احبك حتى آخر يوم في حياتي ❤”.

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وكان لافتاً ظهور “مصطفى” وهو يضع يده على بطن كارمن في اشارة منه الى انتظارهما مولودهما الثاني، ما دفع العديد من المتابعين الى التساؤل حول حمل كارمن.

نذكر ان كارمن ومصطفى تزوجا في نوفمبر 2016 ولديهما طفل يدعى زين.

آخر اعمال كارمن أغنية “تفنن” باللهجة الخليجية، كلمات خالد بن سعود الكبير، الحان مقرن القحطاني وتوزيع هشام السكران.