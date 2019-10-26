نسرين طافش تعلق على إطلالتها الغريبة: أنا مجنونة.. وأرغب بتجسيد الجوكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بمجموعة من الصّور والفيديوهات، وهي متنكرة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالًا بـ "عيد الهالوين".

وصاحبة فكرة هذه الإطلالة التي ظهرت بها طافش هي خبيرة التجميل روزنا شقدان.

وقالت نسرين طافش في لقاء صحفي تعليقًا على هذه الإطلالة المثيرة للجدل: "أنا مجنونة وبحب جرب، وبحس الحياة هي انك تعمل أشياء مختلفة".

وأوضحت النجمة السّورية أنه خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا، كانت تحب مادة "المكياج"، وعلقت: "للأسف ما عنّا مسلسلات أو أفلام مثل (هوليوود) حتى تستخدم متل هيك أقنعة وتظهر ذلك".

Advertisements

وعن "عيد الهالوين"، أكدت نسرين طافش أن هذه المناسبة تعني لها الكثير مشبهة ذلك بـ "عيد البربارة" الذي كانت تتنكر به في فترة طفولتها في مدينة حلب السّورية، وقالت: "لما عرفت إنه في عيد اسمه هالوين كنت كبيرة، بس بحس إنه هو فرصة إنه الواحد يعيش طفولته بالتنكر".

وعن حبها لهذا الفن التنكري، صرّحت طافش أنها ترغب بتجسيد شخصية "الجوكر" إذا سمحت الفرصة بذلك.