مهرجان "السينما الأفريقية" يُطلق اسم أمينة رشيد على جائزة "أول دور نسائي"

أطلق اسم الفنانة المغربية الراحلة أمينة رشيد على جائزة "أول دور نسائي" بمهرجان السينما الافريقية بخريبكة و المنظم ما بين 28 مارس/آذار و 4 من أبريل/،يسان 2020 حسب ما أعلنت عليه اللجنة التنظيمية للمهرجان، وجاء اختيار الراحلة أمينة رشيدة من طرف ادارة مهرجان السينما الافريقية بخريبكة ضمن لائحة الجوائز الكبرى و هي "جائزة عصمان سامبين"، وجائزة لجنة التحكيم "جائزة سمير فريد"، وجائزة الإخراج "جائزة ادريسا ودراوغو"، وجائزة السيناريو "جائزة نجيب عياد"، ، وجائزة أول دور رجالي "جائزة محمد بسطاوي".

ويأتي اختيار اسم الفنانة القديرة الراحلة أمينة رشيد لجائزة أول دور نسائي من طرف اللجنة التنظيمية للمهرجان تكريما لروحها و اعترافا بعطائتها الفنية المتعددة، حيث قد قدمت رشيد للمسرح ما يزيد عن 60 عملا مسرحيا ضخما، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ العام 1962، لتصبح أكثر وأحب الممثلات المغربيات للجمهور المحلي، كما مارست العمل في الإذاعة المغربية كممثلة لسنوات طويلة، لتقدم عبر مسيرتها الفنية الحافلة حوالي 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي، ثم تألقت في العمل السينمائي، وشاركت في عدة أفلام شهيرة كان آخرها: عايدة 2015، أياد خشنة 2012، غزل الوقت 2008، رحيمو 2007.

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ومن أشهر أدوارها السينمائية "للا حبي" في فيلم "البحث عن زوج امرأتي"، ودور "الحاجة" في فيلم "فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت"، وهما الفيلمان اللذان حققا نجاحا واسع النطاق في المشهد السينمائي المغربي.

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وتزوجت أمينة رشيد من الكاتب الراحل، عبدالله شقرون، الذي ألف كتابا عن مسيرتها الفنية بعنوان "أمينة رشيد ممثلة في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما"، وكان آخر ظهور للفنانة في 23 يوليوز الماضي خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة المغربية.

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