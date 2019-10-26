مهرجان السينما الدولية يتواصل في "نواكشوط" بدعم من رئاسة موريتانيا

سجلت الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، مشاركات محلية ودلية كبيرة إضافة إلى حضور رسمي تقدمه رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بن بده ووزراء الدفاع والثقافة والشباب والرياضة، حيث قدم المهرجان تكريمات لجهات عديدة أبرزها إدارة مهرجان الأقصر وتسلم درع التكريم السيناريست أحمد حلبه منسق عام المهرجان كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المهرجانين. وكرم المهرجان أيضا النجمة التونسية سناء يوسف والتي أعربت عن سعادتها بالتكريم ودعمها للمهرجان واشادتها بدوره الكبير في موريتانيا. كما كرمت ادارة المهرجان أيضا النجمة المغربية زبيدة عاكف والنجمة الجزائرية مليكة بلباي. اقرا ايضاً: جود سعيد يؤكد أن اهتمام المهرجانات بالعمل السوري انخفض Advertisements كما تقام عدد من الورش السينمائية بالمهرجان حيث يدير المخرج المصري أحمد رشوان ورشة التمثيل ويدير المخرج العراقي نوزاد شيخاني ورشة الإخراج. يقام مهرجان نواكشوط في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بدعم من رئاسة الجمهورية الموريتانية . قد يهمك ايضاً: ألفت عمر سعيدة بتكريمها في الأردن من المهرجان الدولي للفيلم رئيس "الإسكندرية السينمائي" يؤكد أن المهرجان يرفض المساس بالثوابت القومية

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