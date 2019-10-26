حبيبة كاظم الساهر المغربية تواجه تهمًا خطيرة بعد تعرض "القيصر" للتسمم

تداولت بعض التقارير الصحفية، الأسبوع الماضي خبر تعرض قيصر الغناء، الفنان العراقي، كاظم الساهر، لوعكة صحية خطيرة، لم يكشف عن سببها حتى الآن، غير أن أخبارا جديدة لاحت في الأفق تفيد بتعرضه للتسمم من طرف خطيبته المغربية.

وإتهمت بعض الجهات خطيبة الساهر المعروفة بـ سارة المغربية، بمحاولة تسميمه متعمدة الأمر لقتله، خصوصا أنها قامت بحذف صورها مع الساهر، وحذفت صوره أيضاً عن حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها إلتزمت الصمت، ولم ترد على الإتهامات التي وصلتها، بحسب ما ذكر موقع الفن.

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قبل ذلك، كانت قد انتشر خبر وفاة القيصر، وكانت الصفحة الرسمية للساهر قد نفت خبر وفاته، وكتبت :”نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية من الصحة. نشكر إهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير”.

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