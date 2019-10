إقرأ بيان المؤسسات والكيانات الثقافية دعماً لانتفاضة الشارع اللبناني

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تضامناً مع الانتفاضة الشعبية القائمة في كافة أنحاء لبنان ضدّ منظومة السلطة الراهنة، تعلن المؤسسات والمنظمات والكيانات الثقافية الموقعة أدناه انضمامها وتأييدها للإضراب المفتوح، داعين زملاءنا في الحقل الثقافي للانضمام إلينا.

الفنون والثقافة من ركائز المجتمع الأساسية إذ تسهم في خلق المساحة الضرورية للفكر النقدي والإبداعي في وقت الأزمات. وفقاً لذلك، لا نعتبر الإضراب انسحاباً للثقافة والفنون من هذه اللحظة الاستثنائية، بل هو تعليق لـ "الأعمال المعتادة".

سنُبقي في هذه الفترة على الحد الأدنى من الأعمال الإدارية بمساهمة زملائنا الراغبين طوعاً في إتمام المهام الضرورية. كما يأتي هذا الإضراب أيضاً تلبية لرغبة زملائنا في النزول إلى الشارع، وهي رغبة نلتزم بها أخلاقياً ثم قانونياً.

خلال هذا الإضراب، نحرص على التواصل مع زملائنا في مختلف القطاعات والمجموعات لكي نصوغ معاً مساهمتنا في هذه الإنتفاضة. إنّ موقفنا هذا هو جزء من رغبة محلية وإقليمية وعالمية، في الحلم، والتفكير والنضال لسنّ مخيّلات راديكالية في سبيل إحداث تغيير منهجي وبنيوي. نلقاكم في الشارع.

25 تشرين الأول 2019

الموقعون

Arab Image Foundation - المؤسسة العربية للصورة

ُThe Arab Fund for Arts and Culture - AFAC الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق

Beirut Art Center - مركز بيروت للفن

Sursock Museum - متحف سرسق

UMAM Documentation & Research - أمم للتوثيق والأبحاث

House of Today - منزل اليوم

TAP/ Temporary Art Platform - منصة مؤقتة للفن

Beirut DC - جمعية بيروت دي سي

Dar El-Nimer for Arts and Culture - دار النمر للفنون والثقافة

The Hangar -الهنغار

MACAM - Modern And Contemporary Art Museum

Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy) - المورد الثقافي

Metropolis Art Cinema - سينما متروبوليس

Irtijal - ارتجال

Ashkal Alwan - أشكال ألوان

Shams: The Cultural Cooperative Association for Youth in Theatre and Cinema - جمعية شمس

Ettijahat-Independent Culture - اتجاهات-ثقافة مستقلة

Seenaryo - سيناريو

Beirut Art Residency - بيروت أرت رزيدنسي

Samandal - السمندل

مؤسسة بدايات للفنون السمعية البصرية - Bidayyat

Ishbilia Theatre and Art hub- Saida مسرح و سينما إشبيلية- صيدا

Action for Hope - العمل للأمل

Collectif Kahraba

Sfeir-Semler Gallery - صفير-زملر غاليري

Beirut and Beyond - بيروت أند بيوند

Dar Onboz - دار قنبز

Mina Image Center - مركز مينا للصورة

فرقة كون المسرحية - KOON Theater Group

منوال - Minwal

STATION - ستايشن

Zoukak Theatre Company and Cultural Association - فرقة زقاق المسرحية

Dar al-Mussawir - دار المصور