شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الفيل الازرق 2 أول عمل سينمائى رعب يصل لـ103 ملايين جنيه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلم الفيل الازرق 2 بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذى حقق رقماً غير مسبوق فى دور العرض المصرية وسجل 103 ملايين جنيه، فضلا عن تحقيقه إيرادات كبيرة فى دول الخليج العربى، رغم أن نوعية الفيلم تنتمى لنوعية أفلام الرعب، التى لم تحظى بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، فعادة ما تحقق أفلام الرعب الأمريكية أرقماً قياسية فى دور العرض حول العالم، خاصة أن لها شعبية كبيرة بين الشباب والفتيات، إلا أن فيلم الفيل الازرق 2 حظى بإشادات كبيرة داخل مصر والوطن العربى.

فيلم الفيل الازرق 2 بعد نجاحه الكبير تستعد شركة "سينرجى" حاليا للجزء الثالث منه، ويعمل الكاتب أحمد مراد حالياً على معالجة السيناريو، حيث من المتوقع أن يبدأ تصويره خلال منتصف العام المقبل.

فيلم الفيل الازرق 2 إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

فيلم الفيل الازرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.