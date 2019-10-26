شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يعلق على الفيديو المتداول له: الجمهور بيحبنى بجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير تصريحات الفنان محيى إسماعيل أو ألباتشينو العرب - كما يحب أن يلقب نفسه - الجدل دائما، حيث يعتبر نفسه من أهم فنانى جيله، ويستحق أن ينال جائزة الأوسكار، ما جعله صاحب أكبر عدد من الكوميكس على السوشيال ميديا، خاصة بعد آخر فيديو متداول حين سأله مقدم برامج عن رأيه فى فيلم الممر فقال: لم أشاهد فيلم "الممر" شاهدت فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، ووصف نفسه بالعبقرى حين قال: "كنت عبقرى عندما جسدت شخصية الإسرائيلى".

وعلق إسماعيل على الكوميكس المتداول، موضحا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يغضب من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفها بالجميلة والمثيرة، مضيفا أنه على عكس المتوقع "مبسوط منها جدا".

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وأرجع محيى إسماعيل تداول كوميكس إلى حب الجماهير غير المسبوق، قائلا: "بحمد ربنا الجمهور بيحبنى بجنون، فهذه نتيجة اختيارى لأعمالى وموهبتى، ومفيش عمل تقدر تقول عليه قلة أدب".

وعن اتهامه بالغرور رد محيى إسماعيل "مفيش فنان على مر التاريخ اتشهر غير لما قالوا عليه مغرور، المهم رسالتك الإنسانية من خلال أعمالك لأنها تبقى بعد زمن طويل".