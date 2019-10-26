شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يعلق على الفيديو المتداول له: الجمهور بيحبنى بجنون والان مع تفاصيل الخبر
وعلق إسماعيل على الكوميكس المتداول، موضحا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يغضب من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفها بالجميلة والمثيرة، مضيفا أنه على عكس المتوقع "مبسوط منها جدا".
وأرجع محيى إسماعيل تداول كوميكس إلى حب الجماهير غير المسبوق، قائلا: "بحمد ربنا الجمهور بيحبنى بجنون، فهذه نتيجة اختيارى لأعمالى وموهبتى، ومفيش عمل تقدر تقول عليه قلة أدب".
وعن اتهامه بالغرور رد محيى إسماعيل "مفيش فنان على مر التاريخ اتشهر غير لما قالوا عليه مغرور، المهم رسالتك الإنسانية من خلال أعمالك لأنها تبقى بعد زمن طويل".
كانت هذه تفاصيل خبر محيى إسماعيل يعلق على الفيديو المتداول له: الجمهور بيحبنى بجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.