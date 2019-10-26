شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي أحسن ممثل بمهرجان الدار البيضاء والنبوي أول المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد النبوي على تهنئة صديقه الممثل أحمد الفيشاوي بعد حصوله علي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "يوم وليله" بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

ونشر النبوي صورة للفيشاوي أثناء تكريمه في المهرجان، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ ساعات لتهنئة صديقه

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وشارك فيلم " يوم ليله" في المهرجان كممثل للسينما المصرية، في ختام الدورة الثانية للمهرجان الذي أقيمت أمس، كما حصدت النجمة حنان مطاوع على شهادة تقدير على دورها في نفس الفيلم الذي نال استحسان النقاد والحاضرين.

ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة .