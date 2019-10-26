شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بالعيد الـ 60 لاوركسترا القاهرة السيمفونى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقيم دارالاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية بمناسبة اتمام اوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستون وذلك فى الثامنة من مساء بعد غدا الاثنين على المسرح الكبير،ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسرمختاروالمغنيين السوبرانو منى رفلة – داليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينورعمرو مدحت – هشام الجندى، الباريتون رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا .

يتضمن البرنامج نخبة من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوارالاوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، فانتازيا كورالية لـ بيتهوفن، لـ كابريتشيو اسبانى لـ كورساكوف .

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يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهرالموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم ، وخلال العشر سنوات الماضية قاد الاوركسترا كل من سيرجيو كارديناس (2003 - 2004) ، كريستوف مولر (2004 - 2005) ، ستيفن لويد (2005 - 2007) ، أندرياس سبوري (2007 - 2008) ، مارسيلو موتاديلي (2008) - 2011) وجي بيتردليك (2011 - 2014) ومع انطلاق موسم 2014 - 2015 تولى المايسترو أحمد الصعيدي منصب المدير الفنى والقائد الاساسى للاوركسترا وحتى الان .