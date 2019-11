شكرا لقرائتكم خبر عن "سقارة" دويتو جديد يجمع محمود التهامى مع الأمريكية اليز لبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الأمريكية اليز لبيك ألبوم جديد بعنوان "سقارة"، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، الألبوم يتضمن أغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان" يا مصري "من كلمات نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم وcome to me وديوآخربمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو أغنية" عاشر" بمشاركة بساطة باند.

ويتضمن الألبوم كذلك اغنية love will come again ، red moon ، carnival ، I will wait for you، ألبوم "سقارة" يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، ومصري في كل تفاصيله، و شاركت "اليز" في تلحينه كاملا.

يذكر أن ريتشارد الحاج سوف يطرح خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح .