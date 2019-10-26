شكرا لقرائتكم خبر عن "دوا ليبا" تبدأ العد التنازلى لأغنيتها الجديدة Don’t Start Now والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة العالمية دوا ليبا، العد التنازلى لموعد طرح أغنيتها الجديدة Don’t Start Now، بعد طول انتظار من جمهورها.
ونشرت "ليبا"، صورة لها من كواليس تصوير الكليب الخاص بالأغنية، منذ قليل، لتشير إلى التوقيت الرسمى لطرح الأغنية الجديد والمقرر لها يوم 31 أكتوبر الجارى.
وتمتلك "ليبا" شعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، حيث بدأت حياتها المهنية فى 2015 وقدمت حتى الآن عددا كبيرا من الاغنيات الناجحة، ومن أبرزها "New Rules" و"kiss and make up" و"blow your mind" و"be the one"، وغيرها.
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