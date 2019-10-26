شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تنحني لـ اميليا كلارك "أم التنانين" في لقائهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت النجمة العالمية كاميلا كابيلو بالممثلة العالمية اميليا كلارك صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" في مسلسل Game of thrones، لأول مرة في برنامج جراهام نورتون، الذي جمعهما أمس، وغنت فيه الأولي في عرض كبير.

وحرصت كابيلوعلى نشر صور لها اثناء مقابلتها مع "أم التنانين"، في كواليس تصوير البرنامج الذي ظهرت فيه أمس بصحبة الممثل العالمي جايسون موموا الذي شاركها في الموسم الأول من المسلسل الشهير.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، في الصور التى نشرتها وهي تنحني على ركبتيها للنجمة التي جسدت شخصية "دينيريس تايجريان"، في أحداث المسلسل الشهير، وكتبت كابيلو"بالتأكيد سأنحني على ركبتي من أجلك".

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وفي تصريحات من المغنية العالمية لصحيفة مترو، أكدت من خلالها على أن اللقاء الذي جمعهما مع كلارك هو الاول لهما، كونها أكبر محبي سلسلة Got في العالم، على حد وصفها.

كاميلا كابيلو واميليا كلارك



