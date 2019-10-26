شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم " عرايس الخوف " لنوري بوزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية 2019 "دورة نجيب عياد" مساء اليوم السبت بفيلم "عرايس الخوف" للمخرج نوري بوزيد وبحضور عدد من نجوم وصناع السينما في العالم العربي والافريقي .

المخرج نوري بوزيد سبق وتوج بالتانيت الذهبي في مناسبتين "ريح السد"سنة 1986 و"Making Off " سنة 2006

في "عرايس الخوف" ترافق الكاميرا "زينة" و"دجو" في رحلة عودتهم إلى تونس من سوريا في ديسمبر 2013.. شابتان هاربتان من "داعش" لمجتمع يرفض المسامحة ..لكل حكايتها ونهايتها وتصارع كل من "زينة" و"دجو" للبقاء وإعادة بناء الذات بمساعدة المحامية "نادية" والطبيبة "درة" ولكن "دجو" تجد في كتاباتها أفضل ملجأ وتختار زينة أن تفضي ببؤسها للشاب "المثلي" ادريس رفيق مشوار اثبات الوجود أمام المحكمة.

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فيلم "عرايس الخوف"، كان اختيار مدير عام أيام قرطاج السينمائية الفقيد "نجيب عياد" لحفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية التي تفتتح فعالياتها مساء اليوم وتستمر إلي 2 نوفمبر 2019 هو من بطولة نور حجري، مهدي حجري وعفاف بن محمود و انتاج عفاف بن محمود وخليل بن كيران "ليسيا للإنتاج".

وتشارك مصر فى المسابقات الرسمية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلمين هما: "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، الذى يمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما يشارك أيضا الفيلم المصرى "حبيب" للمخرج شادى فؤاد وبطولة سيد رجب وسلوى محمد على فى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة