شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسين الجسمى يحتفل بتكريمه مع الجمهور فى موسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجمهور بتكريم النجم الإماراتي حسين الجسمي، أثناء حفله الغنائي الذى أقيم على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ .



حسين الجسمي

وقال حسين الجسمي أثناء المشاركة في الحفل أمام الجمهور: "أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء، وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي".



حسين الجسمي

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حسين الجسمي في حفل بالرياض

قدم الجسمي مجموعة من أغانيه منها "سلمان الشهامة" ثم أتبعها بأغنية "أبكي أغاني" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و "أربعين" و "اصعد بعزمك" و أغنية "نصف الفراق" الذي قدمها مع عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وآداء عالي أبهر الحضور.



حسين الجسمي

وفي ختام الليلة، شارك جميع الفنانين المشاركين بالحفل وهم : حسين الجسمي ومحمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة في غناء أوبريت "كِتَابْ مَجْد بْلادْنَا” من كلمات الأميرعبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، استهل "الجبل".