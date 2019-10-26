بعد تعاقده على "ما وراء الطبيعة".. أحمد أمين يتعرض للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد أمين، عن تعرضه للسرقة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر أمين صورة لسيارته التي تهشم زجاجها، معلقًا "صحيت من النوم على محاولة سرقة عربيتي.. خد منها حاجات بس وقدر الله وما شاء فعل".

جدير بالذكر أن شركة نتفليكس، الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، كانت أعلنت عن تعاقدها مع أمين على بطولة أول سلسلة مصرية تنتجها وتحمل عنوان "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ليجسد دور الدكتور رفعت إسماعيل، على أن يخرج العمل المخرج عمرو سلامة والمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، وينطلق التصوير في نوفمبر المُقبل.