رزان مغربي: "احذروا الثورة البيضاء.. لبنان خط أحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تواصل الفنانة رزان مغربي، دعمها للثورة اللبنانية، التي تجتاح شوارع بيروت.

وكتبت رزان، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "لبنان الكرامة والشعب العنيد.. هو سيد قراره، لبنان العلم والحرف و النور.. بيبلوس وبعلبك وصيدا وصور...كل حبة من تراب بلدي".

Advertisements

وأضافت: "اللبنانيين المقاومين بكل لبنان طرابلس وبالجنوب الأبي.. بلد الكلمة والمحبة والكرامة.. ما بينحكم بعطسة أو عطستين.. احذروا الثورة البيضاء.. لبنان خط أحمر".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.