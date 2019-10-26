أحمد سعد ينشر رسالة غامضة.. وواحدة من جمهوره: فزورة دي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة، معلقًا "أول لما الناس تعرف وتتأكد انت قد إيه تقدر تتحملهم، ساعتها مش هتقدر تتحملهم".

وسأله الجمهور عمن يقصد بهذه الكلمات، وعلقت واحدة من بينهم "فزورة دي"، وطلب منه البعض ألا يترك الحزن يسيطر عليه، معبرين له عن إعجابهم بصوته وبما يقدمه من أغاني.

ويستعد سعد لطرح أغنيته الجديدة "اللي خان"، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود وتوزيع أكرم عادل، وكانت أغنية "يا مدلع" أخر أعماله، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.