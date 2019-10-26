"نتفليكس" تختار هذا الفنان لتجسيد رفعت إسماعيل في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت شركة Netflix- نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، عن اختيارها للفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان "ما وراء الطبيعة" تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن إنتاج المسلسل من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المُقبل، على أن يقوم بإخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.
تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.
وعن اختيار أمين ليلعب الشخصية الرئيسية، قال عمرو سلامة: "لأمين حضور قوي على الشاشة، وسيجعل الجمهور يشعر أنه مناسبًا لأداء شخصية الدكتور رفعت إسماعيل".
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