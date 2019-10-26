هاني رمزي ينشر صورًا تجمعه بداوود حسين ومنى شداد في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان هاني رمزي، بصحبة الفنانة الكويتية منى شداد والفنان داوود حسين، خلال تواجده بمهرجان الدار البيضاء المُقام بالمغرب في دورته الثانية.

ونشر رمزي، الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "مع منى شداد كوميديانة الكويت والوطن العربي".

وفي تعليقه على صورة جمعته بالفنان داوود حسين، كتب: "أنا وداوود حسين، والضحكة تجمعنا في كازابلانكا المغرب، مهرجان الدار البيضاء".

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وكانت إدارة المهرجان، كرمت الفنان هاني رمزي، عن مجمل أعماله الكوميدية التي قدمها، ومن بينها: ''زواج بقرار جمهوري''، ''عاوز حقي''.