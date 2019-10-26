نادين نسيب نجيم: "طلقونا.. لبنان ينتفض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، دعمها لمطالب الشعب اللبناني، وتحرص على المشاركة والنزول في المظاهرات والاحتجاجات.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أنا فقط أستطيع تغيير حياتي، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك عني"، مضيفة "طلقونا لو سمحتوا وعطونا فرصة نتعرف على غيركم بيعرف قيمتنا اكتر وبيلعبوا دورٌ صح بحياتنا وبيجتهدوا لتحقيق مطالبنا كل يوم".

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وتابعت "الطلاق منا نهاية الدني بل هو بداية حياة جديدة.. طلقونا لبنان ينتفض".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة.