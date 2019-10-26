محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، على تهنئة صديقتها الفنانة أمينة خليل، بعيد ميلادها. ونشرت ريهام، صورة تجمعها مع أمينة عبر خاصية "قصص قصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا منمن". يُذكر أن الفنانة أمينة خليل، تحتفل اليوم السبت 26 أكتوبر بعيد ميلادها الـ 31، وكانت آخر مشاركاتها الفنية مسلسل "قابيل"، الذي عُرض في رمضان الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تهنئ أمينة خليل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.