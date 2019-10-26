تراند اليوم : «ضبطته متلبس بالخيانة».. فنانة شهيرة تكشف سبب طلاقها...

وقالت الممثلة السورية جيني إسبر، خلال مقابلة مع برنامج «أكلناها» الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور، إن طلاقها من المنتج عماد ضحية، لم يكت فقط بسبب الخيانة ولكن هنالك عدة أشياء أسوء من الخيانة وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل.
وأكدت أن عدم حديثها عن سبب الطلاق حينها لأن هذا الأمر أيضًا صعب مع الخيانة.
وعن الشائعات التي طالتها كثيراً حول زواجها من ممثلين سوريين، فطلب منها المذيع «ياخور»، أن تختار بين الممثلين طلال مارديني ومعتصم النهار وقصي خولي الزوج المثالي لها، فقالت:«طلال مارديني نسونجي كتير وأنا مافيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج»، مؤكدة أن «مارديني» طلب الزواج منها لكنها رفضت.