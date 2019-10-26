تراند اليوم : شاهد| فنانة شهيرة تنجو من الموت في مظاهرات العراق...

أصيبت الفنانة العراقية، آسيا كمال خلال مشاركتها في المظاهرات التي شهدتها بغداد أمس، احتجاجًا على تفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية بالعراق.

وتعرضت "آسيا" للاختناق، وكادت أن تفقد حياتها بسبب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين بساحة التحرير ببغداد.

وتداول راود مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العراقية وهي مستلقية على الأرض، وبدت عليها آثار الإصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

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وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.