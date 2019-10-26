هند البلوشي غاضبةٌ وتستعينُ بطبيب تجميل للردّ على مُنتقديها.. شاهد!

قالت الفنانة هند البلوشي إنها غاضبة جدًا من التعليقات اللاذعة التي وُجِّهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قبل وبعد المكياج. وأبدت هند البلوشي ضيقها من أحد التعليقات التي كتبت لها وهي أنها “صارت تلوع الجبد”، لتؤكّد من خلال الفيديو أن هناك فرقًا بين عمليات التجميل والترميم ثم وجّهت سؤالاً للطبيب المتواجدة معه في عيادته من أجل كشف الفرق بين الأمرين. من جانبه، أكّد طبيب التجميل أن هناك فرقًا بين عمليات التجميل والترميم، فالأخيرة مثل التي خضعت لها هند البلوشي هو ترميم أنفها بعد تعرُّضها لحادث وأصبح هناك مشكلة في التنفس.

وكانت هند البلوشي خرجت على متابعيها بفيديو “تتوريال”، فظهرت دون مكياج مما دفع البعض للتعليق بشكل ساخر على ملامحها بدون مستحضرات تجميل وبعد إجرائها عملية في أنفها إثر تعرضها لحادث سير. وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين الذين أدهشهم شكل البلوشي قبل مساحيق التجميل فعلّق أحدهم: “شو صار فيها ليش ضاع جمالها”، وأضاف آخر: “خربت خشمها”. يُذكر أن هند البلوشي تعرّضت قبل أيام لحادث سير وأطلّت على متابعيها في مقطع فيديو جديد وهي تضع ضمادة على أنفها كاشفةً أنها خضعت لتجميل أنفها بسبب تهشُّمه وكذلك فكّها.